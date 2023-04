W tym tygodniu Świątek, która w ostatnim czasie leczyła kontuzję, wróci do rywalizacji i w Stuttgarcie będzie bronić wywalczonego przed rokiem tytułu. Polka, żeby utrzymać dorobek, musi ponownie zwyciężyć, w innym wypadku straci część z 500 punktów za triumf. Sporo do stracenia ma też Sabalenka, która 12 miesięcy temu dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość zawodniczki trenera Tomasza Wiktorowskiego.

W rankingu WTA Race, który wyłoni osiem najlepszych tenisistek 2023 roku - uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals - Świątek nadal jest czwarta, a Linette utrzymała 10. pozycję.

