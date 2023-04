Świątek wraca do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją żeber. Z jej powodu nie wystartowała w marcu w Miami.

Czas spędzony w Warszawie minął mi na odpoczynku. Starałam się choć trochę nie myśleć o tenisie. Do treningów wracałam stopniowo i myślę, że jestem gotowa - dodała cytowana przez stronę internetową WTA.

Świątek broni tytułu

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego na otwarcie miała wolny los. 21-latka w Stuttgarcie broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Do Niemiec przyjechała wcześniej i miała okazję trenować z innymi czołowymi zawodniczkami, m.in. z Czeszką Barborą Krejcikovą, z którą w lutym przegrała w finale w Dubaju.

Do treningów starałam się podchodzić z taką samą koncentracją, jak do meczów. Wyobrażałam sobie, jakie decyzje podjęłabym w ich trakcie. Turniej wszystko zweryfikuje, ale czułam się tak, jakbym w ogóle nie miała przerwy. To miłe uczucie - oceniła liderka światowego rankingu.

Z Zheng Świątek mierzyła się wcześniej dwukrotnie w 2022 roku. Oba mecze wygrała Polka, ale po trzech setach.

Zwyciężczyni turnieju w Stuttgarcie otrzyma 120 tys. dolarów oraz samochód Porsche Taycan.