Pojedynek trwał dwie godziny i 36 minut. 19-letni Duńczyk w trzeciej partii prowadził już 3:0 i 4:1, ale nie wykorzystał szansy, aby zapisać na koncie czwarty wygrany turniej w karierze.

Reklama

Nie wiem, co powiedzieć… W trzecim secie miałem tylko nadzieję, że wciąż mam szansę wrócić do gry. I w końcu to zrobiłem – powiedział o sześć lat starszy Rosjanin.

Reklama

Był to trzeci bezpośredni pojedynek tych zawodników. Duńczyk wygrał w zeszłym roku w ćwierćfinale Masters 1000 w Paryżu, a później wygrał turniej, pokonując w finale Novaka Djokovica. W styczniu to Rublow wygrał w 1/8 finału Australian Open.

Rune został pierwszym nastolatkiem, który dotarł do finału w Monte Carlo, od czasu kiedy 19-letni Rafael Nadal triumfował w roku 2006.

Rublow po raz pierwszy został zwycięzcą turnieju Masters, wcześniej dwukrotnie docierał do finału, ale za każdym razem przegrywał. W kwietniu 2021 roku uległ Grekowi Stefanosowi Tsitsipasowi w Monte Carlo, a w sierpniu tego samego roku nie udało mu się pokonać reprezentanta Niemiec Alexandra Zvereva w Cincinnati.

Wynik finału:

Andriej Rublow (Rosja, 5) - Holger Rune (Dania, 6) 5:7, 6:2, 7:5