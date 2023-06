Świątek w Porsche Tennis Grand Prix nie miała sobie równych w tym i w zeszłym roku. W obu przypadkach w finale pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę.

"Po drugiej wygranej w Stuttgarcie wielu z Was pisało, że to dobry moment, aby rozpocząć współpracę z Porsche i że wydaje się to bardzo naturalne dla mnie. To jednak nie oznacza, że za rok nie będę walczyć o trzecie auto w Stuttgarcie" - zaznaczyła liderka rankingu WTA.

Najlepsza tenisistka świata przygotowuje się obecnie do rozpoczynającego się 3 lipca wielkoszlemowego Wimbledonu na trawiastych kortach w Londynie. Jej największym osiągnięciem w tym turnieju jest dojście do czwartej rundy w 2021 roku. To do tej pory najtrudniejsza impreza wielkoszlemowa dla 22-letniej raszynianki, która znacznie lepiej radzi sobie na kortach ceglanych i twardych.