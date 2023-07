Ojciec hiszpańskiego lidera rankingu ATP był widziany w poniedziałek, jak filmował trening głównego rywala swojego syna i faworyta zmagań na londyńskiej trawie. Serbowi to się nie spodobało, który narzekał na brak prywatności podczas zajęć, co uniemożliwia mu spróbowanie pewnych zagrań i rozwiązań, bo trening traktuje on równie poważnie jak mecz.

Zdaję sobie sprawę, że każde uderzenie, każdy ruch jest obserwowany. Wiem, że na moich treningach są "szpiedzy" rywali i nie do końca mogę ćwiczyć tak, jakbym chciał - zaznaczył Djokovic.

Ojciec Alcaraza wielkim entuzjastą tenisa

W środę po awansie do półfinału 20-letni Hiszpan został spytany o tę sytuację i przyznał, że nie byłby zaskoczony, gdyby tak rzeczywiście było, bo jego ojciec jest wielkim entuzjastą tenisa i spędza całe dnie w wimbledońskim kompleksie, obserwując i analizując treningi i mecze innych zawodników.

Pilnuje nowości i szczegółów, więc to całkiem realne, że wyciągnął telefon i nagrał jakieś fragmenty treningu Djokovica, żeby móc go zobaczyć w pełnej krasie - powiedział Alcaraz-junior.

Korty treningowe w Wimbledonie są dostępne dla przedstawicieli mediów i ograniczonej liczby kibiców, którzy często ustawiają się w kolejce, aby choć przez chwilę móc zobaczyć największe sławy w innym wydaniu niż podczas meczów. Często robią też zdjęcia bądź nagrywają filmy.

Zawodnicy ćwiczą na kortach przylegających do siebie, które nie są w żaden sposób osłonione i są w pełni dostępne dla postronnych.

Alcaraz może zagrać o tytuł z Djokovicem

Jeśli Alcaraz pokona w piątek w półfinale Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, to może w niedzielę zagrać o tytuł Djokovicem. Serb, który walczy o ósmy w karierze i piąty z rzędu triumf w Wimbledonie, o finał powalczy z Włochem Jannikiem Sinnerem.

Czy nagrane przez ojca wideo może być przydatne przed ewentualnym pojedynkiem w finale?

Nie sądzę. Mam wiele nagrań z Djokovicem na różnych platformach, więc jedno nie robi większej różnicy - przyznał Alcaraz, który z 16 lat starszym Serbem od początku roku co kilka tygodni zmienia się na czele klasyfikacji tenisistów.

Przed miesiącem zmierzyli się w półfinale French Open i Djokovic zwyciężył w czterech setach, odnosząc później rekordowy 23. wielkoszlemowy sukces.