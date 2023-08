Halep została tymczasowo zawieszona w październiku 2022 roku po pozytywnym wyniku testu, który wykazał w jej organizmie obecność leku Roxadustat, wpływającego na proces tworzenia czerwonych krwinek. Miało to miejsce po porażce w pierwszej rundzie zeszłorocznego US Open, co było ostatnim meczem rozegranym przez rumuńską tenisistkę. W maju została natomiast oskarżona o drugie naruszenie przepisów antydopingowych.

Dwukrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych zaprzeczyła zarzutom, krytykowała także International Tennis IntegrityAgency (ITIA) za wielokrotne opóźnienia, które oznaczały, że nie była w stanie przedstawić swojej sprawy niezależnemu trybunałowi, osiem miesięcy po otrzymaniu zawiadomienia o pozytywnym wyniku testu.

Pierwotnie jej sprawa miała zostać wyjaśniona na początku sierpnia, Rumunka znalazła się więc na liście tenisistek zgłoszonych do rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego US Open. Ostatecznej decyzji ITIA wciąż jednak nie ma i jej nazwisko zostało we wtorek wykreślone z listy startowej. Jej miejsce zajęła 134. w światowym zestawieniu Amerykanka Taylor Townsend.

31-letnia Halep w dorobku ma m.in. dwa wygrane turnieje wielkoszlemowe - French Open (2018) i Wimbledon (2019). Obecnie zajmuje bardzo odległe, 1140. miejsce w rankingu WTA.