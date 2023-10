Obie zawodniczki stworzyły świetne widowisko i zaprezentowały tenis najwyższej próby. O tym, jak wyrównany był to pojedynek i na jak wysokim poziomie stał świadczy już fakt, że w pierwszej partii - trwającej prawie godzinę - żadna z tenisistek nie miała nawet szansy na przełamanie podania rywalki.

Świątek obroniła trzy piłki setowe

Obie pewnie wygrywały własne gemy serwisowe - Garcia m.in. dzięki sześciu asom, a Świątek poprzez dużą skuteczność pierwszego podania, po którym w tej części spotkania straciła tylko trzy punkty.

Jeden w tie-breaku, który był konieczny, by wyłonić triumfatorkę pierwszej partii. Właśnie dzięki temu mini-breakowi 10. w światowym rankingu Francuzka objęła prowadzenie 3:1, a niedługo później - przy stanie 6-4 - miała dwa setbole. Polka jednak wytrzymała ciśnienie, w efektownym stylu wyszła z opresji, a po wygraniu trzech kolejnych akcji sama była o krok od zwycięstwa w pierwszej partii. Piłka po jej uderzeniu z forehandu wyleciała jednak na aut i podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego ze złości uderzyła rakietą o kort.

W sumie obroniła trzy setbole, ale kolejnego już nie dała rady i to Garcia wygrała 10-8.

Polka była w tarapatach

W drugiej partii obie kontynuowały zaciętą walkę o każdy punkt, z której jednak coraz częściej zwycięsko wychodziła Świątek. Dwukrotnie przełamała serwis Garcii, w tym w bardzo długim piątym gemie, i odskoczyła na 4:1.

Trudno było zauważyć, by Polka w tym momencie obniżyła poziom gry, ale wynik zaczął się odwracać. Rywalka, m.in. dzięki kilku efektownym, a nawet szalonym zagraniom, odrobiła stratę dwóch przełamań i doprowadziła do remisu 5:5. W kluczowych momentach - jak np. w 11. gemie - posyłała asy, których w dwóch partiach uzbierała łącznie 14. Świątek "odgryzała" się głównie uderzeniami wzdłuż linii, czasem też skutecznie mijała dochodzącą do siatki Garcię, ale ta nie pozostawała jej dłużna.

Niedawna liderka listy światowej była w niewielkich tarapatach w 12. gemie (15:30), ale świetnie zdała egzamin z odporności nerwowej. W tie-breaku poszła za ciosem, a że pochodzącej z Saint-Germain-en-Laye przeciwniczce po długim okresie świetnej gry zdarzyło się kilka pomyłek, to 22-letnia raszynianka zwyciężyła 7-5 i doprowadziła do remisu w meczu.

W półfinale rywalką Sakkari lub Gauff

Taki wynik dodał drugiej rakiecie świata energii i już na początku trzeciego seta przełamała rywalkę, obejmując prowadzenie 3:0. Później ponownie wygrała gema przy serwisie Garcii i serwowała na zakończenie meczu. Prowadziła już 40:0, jednak wtedy Francuzka posłała kilka mocnych, wygrywających uderzeń, doprowadzając do wyrównania. Ostatecznie Świątek zdołała wygrać walkę na przewagi i tę partię 6:1.

Chciałam po prostu być cierpliwa. Wiem, że Caroline jest zawodniczką, która lubi ryzykować i ma dużą moc uderzenia. Byłam jednak cały czas bardzo pewna siebie i wiedziałam, że mogę wygrać - powiedziała Polka w krótkiej rozmowie na korcie po spotkaniu.

Był to piąty pojedynek obu tenisistek, w tym czwarty pod egidą WTA.

W półfinale Polka zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Greczynki Marii Sakkari z Amerykanką Coco Gauff. Jeśli dojdzie do starcia raszynianki z tenisistką z USA, będzie to dla wiceliderki światowego rankingu okazja do rewanżu za porażkę w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

Wynik meczu ćwierćfinału:

Iga Świątek (Polska, 2) - Caroline Garcia (Francja, 9) 6:7 (8-10), 7:6 (7-5), 6:1