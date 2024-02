Liderka światowego rankingu będzie miała pięć rywalek, które zostały wytypowane do tego trofeum. Wśród nich są dwie Amerykanki: mistrzyni świata w biegu na 100 m i sztafecie 4x100 m Sha’Carri Richardson oraz zdobywczyni Dużej Kryształowej kuli w narciarstwie alpejskim Mikaela Shiffrin. Stawkę pań uzupełniają mistrzyni świata na 200 metrów Shericka Jackson z Jamajki, Kenijka Faith Kipyegon, pierwsza w historii kobieta, która wygrała zarówno bieg na 1500 m, jak i 5000 m podczas MŚ, a także hiszpańska piłkarka Aitana Bonmati - mistrzyni świata i najlepsza zawodniczka turnieju, triumfatorka Ligi Mistrzyń z FC Barcelona i zdobywczyni Złotej Piłki.

Rok temu wygrali Fraser-Pryce i Messi

Wyścig do nagrody "Sportowca Roku" otwiera triumfator trzech tenisowych turniejów wielkoszlemowych w zeszłym roku Serb Novak Djokovic. Jego rywalami o tytuł są szwedzki mistrz świata i olimpijski w skoku o tyczce oraz rekordzista świata Armand Duplantis, piłkarze Norweg Erling Haaland i Argentyńczyk Lionel Messi, mistrz świata w biegu na 100 i 200 m oraz sztafecie 4x100 m Amerykanin Noah Lyles, a także holenderski mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen.

Jestem podekscytowany kolejną nominacją do nagrody "Sportowca Roku". Zdobyłem ją cztery razy, a każda z nich była na swój sposób wyjątkowa i niezapomniana. To zaszczyt inny niż wszystkie, ponieważ to Akademia Laureus podejmuje decyzję. Jej członkowie wiedzą, jak to jest osiągnąć szczyt w sporcie i co trzeba zrobić, aby na nim pozostać - powiedział Djokovic, cytowany na oficjalnej stronie akademii.

Świątek rok temu podczas gali w Paryżu musiała uznać wyższość jamajskiej lekkoatletki Shelly-Ann Fraser-Pryce. Tytuł "Sportowca Roku" otrzymał natomiast Messi.

W jury składa się z wybitnych postaci sportu

Dwa lata temu Robert Lewandowski znalazł się wśród laureatów. Polskiego piłkarza uhonorowano w kategorii "Wyjątkowe Osiągnięcie". Ówczesny zawodnik Bayernu Monachium został wyróżniony za poprawienie niemal półwiecznego rekordu słynnego "Bombera" Gerda Muellera w liczbie goli w jednym sezonie Bundesligi.

Laureus World Sports Award to corocznie przyznawane nagrody w dziedzinie sportu. Wręczane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w roku kalendarzowym poprzedzającym galę. Pierwsze ich rozdanie odbyło się w 2000 roku w Monako. Jury składa się z wybitnych postaci sportu.