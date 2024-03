Mecz z Putincewą nie miał wielkiej historii. Przewaga naszej tenisistki był ogromna. Pierwszy set trwał zaledwie 29 minut. Pod jego koniec sfrustrowana przebiegiem partii 79. zawodniczka światowego rankingu pierwszy raz rzuciła rakietą o kort. Potem uczyniła to jeszcze kilkakrotnie. Złość nie pomogła Kazaszce. W pierwszym secie wszystko na co, było ją stać, to jeden wygrany gem.

Świątek nie dała się wyprowadzić z równowagi

Putincewą próbowała wyprowadzić Świątek z równowagi. Chciała, żeby Polka straciła choć na moment koncentrację i dała wybić się z rytmu. W pewnym momencie zaserwowała nawet z "dołu", co na tym poziomie rywalizacji uważane jest za mało eleganckie.

"Sztuczki" Putincewej na nic się. Świątek grała jak dobrze zaprogramowana maszyna. Nie zważała na zachowanie rywalki i konsekwentnie robiła swoje. Efekt to drugi gem wygrany 6:2 i po godzinie i 11. minutach awans do ćwierćfinału.

Była liderka rankingu WTA kolejną rywalką Świątek

W nim nasza tenisistka zmierzy się z Dunką polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki. Będzie to pojedynek aktualnej liderki rankingu WTA i byłej pierwszej rakiety świata.

33-latka aktualnie zajmuje w nim 204. miejsce. Wozniacki bowiem do gry wróciła latem ubiegłego roku po przerwie macierzyńskiej.

Do tej pory obie tenisistki grały ze sobą tylko raz. 11 lat młodsza Świątek wygrała w 2019 roku w Toronto.

Wozniacki w 1/8 finału pokonała 6:4, 6:2 inną zawodniczkę z polskimi korzeniami, która w przeszłości była liderką listy WTA i wróciła do gry po urodzeniu dziecka - Niemkę Angelique Kerber.