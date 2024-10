Świątek ostatni raz udział w turnieju wzięła w sierpniu. Po odpadnięciu w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open nasza tenisistka zrobiła sobie dłuższą przerwę.

Świątek rozstała się z Wiktorowskim

Świątek najpierw wycofała się ze startu w Seulu i Pekinie. Powodem miała być potrzeba odpoczynku i sprawy osobiste.

W piątek jak grom z jasnego nieba spadła wiadomość, że polska tenisistka po trzech latach współpracy rozstaje się z Tomaszem Wiktorowskim. Po tej decyzji numer "1" rankingu WTA ogłosiła, że rezygnuje też ze startu w Wuhan.

Świątek szuka nowego trenera

Aktualnie Świątek poszukuje nowego szkoleniowca. Faworytem do zajęcia miejsca po Wiktorowskim jest Wim Fissette. Belg ostatnio pracował z Naomi Osaką.

Na razie Świątek do zbliżającego się wielkimi krokami turnieju WTA Finals w Rijadzie przygotowuje się pod okiem swojego sparingpartnera Tomasza Moczka, ale to rozwiązanie tymczasowe.

Świątek już nie używa Instagrama

To nie jedyna zmiana w życiu najlepszej polskiej tenisistki. Świątek wzięła udział w programie programie WTA "5 Seconds to Name". 23-latka wyznała w nim, że skasowała swoje konto na Instagramie. Jak przyznała obecnie korzysta tylko z dwóch aplikacji w telefonie. Są to Messenger, WhatsApp.