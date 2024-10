Elektroniczny system wywoływania autów został po raz pierwszy eksperymentalnie wykorzystany podczas ATP Next Gen Finals w Mediolanie w 2017 roku. Coraz częściej jest natomiast wykorzystywany od pandemii COVID-19. Od 2025 roku będzie już standardem na wszystkich kortach podczas wydarzeń cyklu ATP.

Z turniejów wielkoszlemowych Australian Open oraz US Open już zastąpiły sędziów liniowych systemem elektronicznym, natomiast French Open wciąż bazuje na ludzkim oku.

Anglicy dążą do doskonałości w sędziowaniu

W środę organizatorzy Wimbledonu poinformowali, że w przyszłym roku impreza dołączy do tych w Australii oraz USA. System Hawk Eye Live Electronic Line Calling (Live ELC) będzie używany nie tylko podczas turnieju głównego, ale także w kwalifikacjach.

Po przeanalizowaniu wyników testów przeprowadzonych podczas tegorocznego turnieju uważamy, że technologia jest wystarczająco solidna i nadszedł czas, aby wykonać ten ważny krok w dążeniu do maksymalnej dokładności w naszym sędziowaniu. Zawodnikom zapewni to takie same warunki, w jakich grają podczas wielu innych wydarzeń w tourze - powiedziała dyrektor generalna All England Lawn Tennis and Croquet Club Sally Bolton, cytowana w oficjalnym oświadczeniu.

Zachowana zostanie funkcja sędziego głównego.

Bardzo poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności za równowagę między tradycją a innowacją na Wimbledonie. Sędziowie liniowi odgrywają kluczową rolę w naszym sędziowaniu w turnieju od wielu dekad. Doceniamy ich cenny wkład i dziękujemy im za zaangażowanie oraz służbę - dodała Bolton.

Wimbledon wystartuje 30 czerwca

To nie jedyna zmiana, do której dojdzie podczas 138. edycji Wimbledonu. Finały singla kobiet i mężczyzn w drugą sobotę i niedzielę turnieju rozpoczną się o późniejszej godzinie niż zazwyczaj: 16.00 czasu lokalnego, po finałach debla mężczyzn i kobiet.

Debliści, którzy wezmą udział w finale, będą mieli większą pewność co do swojego harmonogramu, a kibice będą mogli cieszyć się każdym dniem gry, która zmierza w kierunku momentu kulminacyjnego, jakim są finały singla kobiet i mężczyzn. Nasi mistrzowie zostaną ukoronowani przed możliwie największą publicznością na świecie – wyjaśniła Bolton.

Przyszłoroczna edycja Wimbledonu rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 13 lipca.