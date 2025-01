TikTok zamknięty w USA

W USA przestała działać aplikacja używana w tym kraju przez 170 milionów ludzi. W niedzielę weszło w Ameryce prawo nakazujące zamknięcie TikTok-a, który jednocześnie zniknął ze sklepów Apple'a czy Google'a. Mecz Gauff zakończył się około godziny po tym, jak TikTok nie był już dostępny w jej ojczyźnie.

Gauff miesza sport z polityką

Reklama

Trzecia tenisistka światowego rankingu, jak to bywa na wielu turniejach, po meczu otrzymała flamaster, aby napisać coś na obiektywie kamery i w ten sposób przekazać wiadomość kibicom. Gauff na chwilę się zatrzymała, pomyślała i powiedziała: "Wybiorę to", po czym napisała: "RIP TikTok USA".

Gauff nie po raz pierwszy odniosła się do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, gdyż w czerwcu 2022, po osiągnięciu swojego pierwszego finału Wielkiego Szlema, w ten sposób nawiązała do fali masowych strzelanin w USA w tamtym czasie pisząc: "Pokój. Koniec z przemocą z użyciem broni palnej".

Gauff uwielbia TikToka

Gauff, która ma ponad 750 000 obserwujących na TikToku, na konferencji prasowej w Melbourne powiedziała, że prawdopodobnie będzie teraz miała więcej czasu na realizację innych zainteresowań, ponieważ aplikacja jest już niedostępna na jej telefonie w Melbourne.

Szczerze mówiąc, myślałam, że uda mi się z niej korzystać podczas pobytu w Australii - przyznała Gauff, która w niedzielne południe czasu lokalnego pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic 5:7, 6:2, 6:1 i awansowała do najlepszej ósemki singlistek Australian Open.

Myślę, że to ma coś wspólnego z moim numerem. Nie wiem. Muszę trochę poszperać. Mam nadzieję, że to wróci. To naprawdę smutne, bo uwielbiam TikToka. Pozwala np. uciec od presji przed meczami - zaznaczyła i dodała, że "teraz pewnie będzie musiała zabierać więcej książek na wyjazdy".

Reklama

Będę bardziej produktywnym człowiekiem, więc może to jednak jakieś błogosławieństwo - podsumowała.

Sabalenka liczy, że TikTok znów będzie dostępny w USA

Zamknięcia TikToka żałuje również mieszkająca na stałe w Miami Aryna Sabalenka, która jest jego wielką fanką. Białoruska liderka światowego rankingu powiedziała, że liczy na szybkie rozwiązanie problemu.

Sąd Najwyższy USA odrzucił w piątek skargę TikToka przeciwko ustawie przegłosowanej przez Kongres w kwietniu 2024. Prawo, które obowiązuje od niedzieli, zakazuje dystrybucji i aktualizacji aplikacji na amerykańskim rynku, o ile TikTok pozostanie kontrolowany przez chiński podmiot.

Prawo zakazujące działalności TikToka weszło w życie w Stanach Zjednoczonych. Co oznacza, że nie możecie na razie używać TikToka - przekazał właściciel w wiadomości, która widnieje na ekranie użytkowników w USA, chcących skorzystać z aplikacji.

Trump zawiesi zakaz działalności TikToka

Odwołano się też do zapewnień prezydenta elekta USA Donalda Trumpa, który oświadczył wcześniej, że jest przeciw temu prawu i "uratuje aplikację", choć podczas pierwszej kadencji (2017-21) on sam próbował zmusić chińskiego właściciela aplikacji, ByteDance, do sprzedaży TikToka na mocy rozporządzenia.

Na razie Trump, który obejmie w poniedziałek urząd prezydenta, powiedział w sobotę, że "najpewniej" zawiesi na 90 dni zakaz działalności TikToka w USA.