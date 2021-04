Gospodarze świetnie otworzyli mecz. Już na pierwszych metrach po starcie Paweł Przedpełski wraz z Adrianem Miedzińskim objęli podwójne prowadzenie i pewnie pokonali Maxa Fricke i Damiana Pawliczaka. Chwilę później debiutujący w ekstralidze juniorzy obu zespołów przysporzyli sporych emocji kibicom przed telewizorami. Po lepszym starcie zielonogórzan, już na prostej przeciwległej do startu Jakuba Osyczkę minął Krzysztof Lewandowski, a chwilę później to samo zrobił Karol Żupiński. Najszybszy był jednak Fabian Ragus, więc rywalizacja juniorów wypadła na remis.

Niespodzianką była kolejna podwójna wygrania „Aniołów” w czwartej odsłonie. Po błędzie Piotra Protasiewicza młodszy od niego o 30 lat Lewandowski dowiózł cenne dwa punkty za plecami Jacka Holdera. Żużlowcy Falubazu Zielona Góra odrobili część strat w kolejnych startach. Najpierw Protasiewicz i Fricke wygrali 4:2 dzięki pierwszemu w tym sezonie upadkowi i wykluczeniu Adriana Miedzińskiego. Chwilę później z parą Chris Holder, Żupiński ten sam wynik osiągnęli Patryk Dudek i Jan Kvech. Gospodarze szybko powstrzymali zapędy rywali i wygrywając 5:1 prowadzili po siedmiu biegach 25:17.

Druga część zawodów minimalnie, ale jednak należała do gospodarzy, choć lepiej rozpoczęli ją goście, remisując dwa i wygrywając 5:1 jeden z biegów. Dudek i Fricke nie dali szans w dziewiątej odsłonie najlepszym jak dotąd w ekipie gospodarzy Przedpełskiemu i Jackowi Holderowi. Cenne trzy punkty wywalczył chwilę później Zagar, który po słabszym starcie, najpierw po dużej minął Lamberta, a po chwili poradził sobie także z Miedzińskim. Po dziesięciu wyścigach na Motoarenie Apator Toruń prowadził z Falubazem 32:28 i skutecznie bronił tego prowadzenia do końca spotkania.

Nieciekawie wyglądający upadek miał miejsce w 12. biegu. Świetnie spod taśmy wyszli goście, którzy objęli podwójne prowadzenie. Jadący za kolegą z pary Zagar za szybko wszedł w łuk i na jego wyjściu zahaczył o tylne koło Fricka, co wytrąciło go z równowagi. Upadek zaliczyli także jadący z zielonogórzanami bracia Holderowie, na szczęście jednak wszyscy tor opuścili o własnych siłach. Powtórkę 4:2 wygrała para gospodarzy, zapewniając sobie w całym meczu co najmniej remis.

Zwycięstwo „Aniołom” zapewnił pierwszy z biegów nominowanych podwójnie 5:1 wygrany przez parę Przedpełski, Miedziński. Nieoczekiwanie na trzecim miejscu przyjechał najlepszy do tej pory w barwach Falubazu Dudek, a defekt po słabym starcie zaliczył Zagar. Wygraną podopieczni trenera Tomasza Bajerskiego przypieczętowali remisem w ostatnim wyścigu, ustalając wynik całego spotkania na 51:39.

eWinner Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra 51:39

eWinner Apator Toruń: Paweł Przedpełski 11 (2,3,0,3,3,), Jack Holder 10 (3,2,1,3,1), Chris Holder 10 (2,2,3,1,2), Adrian Miedziński 9 (3,u/w,2,2,2), Robert Lambert 5 (1,2,1,1), Krzysztof Lewandowski 4 (2,2,0), Karol Żupiński 2 (1,0,1), Petr Chlupac - nie startował

Falubaz Zielona Góra: Patryk Dudek 13 (3,3,3,3,1,0), Max Fricke 13 (1,3,2,2,2,3), Piotr Protasiewicz 5 (1,1,1,2), Matej Zagar 4 (0,1,3,u/w,d), Fabian Ragus 3 (3,0,0,0), Jan Kvech 1 (-,1,-,0,-), Jakub Osyczka 0 (0,0,-), Damian Pawliczak 0 (0)

Najlepszy czas dnia uzyskał w 6. wyścigu Patryk Dudek - 58.44 s.,

Sędzia: Paweł Słupski (Lublin)

Mecz bez udziału publiczności