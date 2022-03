Smektała to wychowanek leszczyńskiego klubu i nic dziwnego, że w niedzielne popołudnie czuł się jak u siebie w domu. Zawodnik Włókniarza przegrał tylko jeden wyścig - w ostatnim biegu musiał uznać wyższość Kołodzieja, ale 14 punktów wystarczyło mu to do zwycięstwa w zawodach. Smektała po raz pierwszy w historii triumfował w memoriale Smoczyka.

Ratajczak złamał obojczyk

Turniej fatalnie rozpoczął się dla Damiana Ratajczaka. Młodzieżowiec Fogo Unii w swoim pierwszym starcie nie opanował motocykla na pierwszym łuku i zaliczył groźnie wyglądający upadek. 16-letni żużlowiec został odwieziony do szpitala. Klub poinformował, że Ratajczak ma złamany obojczyk i czeka go kilkutygodniowy odpoczynek.

W imprezie wystąpili głównie żużlowcy Unii lub związani z nią w przeszłości.

Żyto wygrał aż sześć razy

Memoriał patrona leszczyńskiego stadionu rozgrywany jest od 71 lat. Smoczyk był jednym z najbardziej utalentowanych zawodników okresu powojennego. W 1949 roku w wieku 21 lat zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski. Rok później zginął w wypadku motocyklowym pod Lesznem.

W turnieju pamięci Smoczyka startowało wielu wybitnych żużlowców, m.in. Tony Rickardsson, Hans Nielsen, Tomasz Gollob, Bartosz Zmarzlik, Andrzej Huszcza, Roman Jankowski czy Henryk Żyto, który w latach 50. i 60. wygrał zawody sześciokrotnie. W ostatnich dwóch latach memoriał był rozgrywany w ramach indywidualnych mistrzostw Polski.