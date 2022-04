Po pierwsze serii startów było 13:11 dla miejscowych, co zwiastowało wielkie emocje. Po siedmiu biegach przewaga miejscowych wzrosła do czterech punktów (23:19). Sparta do remisu 27:27 doprowadziła w biegu dziewiątym, gdy para Gleb Czugunow - Daniel Bewley objechała Krzysztofa Kasprzaka i Przemysława Pawlickiego 5:1.

Gdy w 11. biegu Pawlicki i Nicki Pedersen pokonali 5:1 Bewleya i Taia Woffindena - w Grudziądzu zapachniało niespodzianką. Za taką należało bowiem przed meczem uznawać wygraną gospodarzy.

Na stadionie przy ul. Hallera ok. 7 tysięcy fanów ryknęło z radości po kolejnym pojedynku. Norbert Krakowiak - jadący jako rezerwa za Frederika Jakobsena - przywiózł do mety kolejną tego wieczoru "trójkę". Za nim dojechał Kacper Pludra i gospodarze prowadzili 40:32. Mistrzowie Polski potrzebowali cudu, aby wygrać w Grudziądzu.

Przed biegami nominowanymi stało się jednak jasne, że cudu nie będzie, bo GKM prowadził 44:34 po tym jak para Pedersen - Kasprzak pokonała Janowskiego i Woffindena 4:2. Sparta zmniejszyła nieco rozmiary porażki, ale poległa z GKM-em 49:41. Wrocławianom z tak jeżdżącymi juniorami może być trudno o skuteczną walkę o obronę tytułu. Na plus dla gości dyspozycja Macieja Janowskiego, który w sześciu startach zgromadził 15 punktów. W zespole gospodarzy świetną dyspozycję potwierdził weteran Pedersen - 13 pkt. Grudziądzki zespół został po dwóch wygranym liderem ekstraligi.

ZooLeszcz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław 49:41

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Nicki Pedersen 13 (2,1,3,2,3,2), Przemysław Pawlicki 10 (2,3,0,1,3,1), Norbert Krakowiak 9 (1,3,2,3,0), Kacper Pludra 7 (3,2,2), Krzysztof Kasprzak 7 (2,1,1,1,2), Kacper Łobodziński 2 (2,0,0), Frederik Jakobsen 1 (1,0)

Betard Sparta Wrocław: Maciej Janowski 15 (3,2,2,3,2,3), Tai Woffinden 10 (3,1,2,1,0,3), Gleb Czugunow 8 (0,3,1,3,1,0) Daniel Bewley 6 (0,3,0,2,0,1), ), Bartłomiej Kowalski 2 (1,1,0), Michał Curzytek 0 (0,0,u)

Najlepszy czas dnia: Przemysław Pawlicki - 65,69 s - w pierwszym wyścigu

Sędzia: Paweł Słupski (Lublin)

Widzów: ok. 7 tys.

Wyniki meczów 2. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

ZooLeszcz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław 49:41

For Nature Solutions Apator Toruń - Arged Malesa Ostrów 55:35



Pozostałe mecze kolejki

2022-04-17:

Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów (16.30)

Motor Lublin - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa (19.15)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone,

punkty, różnica małych punktów)



1. ZooLeszcz GKM Grudziądz 2 2 0 0 104- 76 4 +28

2. Betard Sparta Wrocław 2 1 0 1 100- 80 2 +20

3. Fogo Unia Leszno 1 1 0 0 46- 44 2 +2

. Motor Lublin 1 1 0 0 46- 44 2 +2

5. For Nature Solutions Apator Toruń 2 1 0 1 86- 94 2 -8

6. Moje Bermudy Stal Gorzów 1 0 0 1 44- 46 0 -2

. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 1 0 0 1 44- 46 0 -2

8. Arged Malesa Ostrów 2 0 0 2 70-110 0 -40



Mecze w następnej kolejce

2022-04-22:

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

Motor Lublin - ZooLeszcz GKM Grudziądz

2022-04-24:

Arged Malesa Ostrów - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

Moje Bermudy Stal Gorzów - For Nature Solutions Apator Toruń



twi/ sab/