Goście przyjechali do Częstochowy bez kontuzjowanego Nickiego Pedersena i bez wiary w możliwość nawiązania walki z drużyną częstochowską. Nic dziwnego, że po czterech biegach Włókniarz prowadził 20:4, ale w piątym wyścigu podwójne zwycięstwo odniósł GKM i wydawało się, że goście się przełamią. Nic takiego jednak nie nastąpiło i do końca meczu dominował Włókniarz, w którym popisowo jeździł Leon Madsen wspierany przede wszystkim przez Bartosza Smektałę, Fredrika Lindgrena i Mateusza Świdnickiego.

W 12. wyścigu doszło do niebezpiecznej kolizji Kacpra Woryny i Krzysztofa Kasprzaka, którzy na pierwszym okrążeniu walczyli o trzecią lokatę za plecami juniorów Jakuba Miśkowiaka i Kacpra Pludry. Na szczęście żadnemu z zawodników nic poważniejszego się nie stało, a z powtórki został wykluczony Woryna, jako sprawca wypadku.

W powtórce osamotniony Miśkowiak tylko rozdzielił Kasprzaka i Pludrę. Było to drugie i zarazem ostatnie biegowe zwycięstwo gości w całym meczu.

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - ZooLeszcz GKM Grudziądz 65:25.

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: Leon Madsen 15 (3,3,3,3,3), Bartosz Smektała 12 (3,2,2,2,3), Fredrik Lindgren 12 (3,3,2,3,1), Kacper Woryna 8 (2,1,3,w,2), Mateusz Świdnicki 8 (3,2,3), Jonas Jeppesen 5 (2,0,1,2), Jakub Miśkowiak 5 (2,1,2).

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Przemysław Pawlicki 8 (1,3,0,2,0,2), Krzysztof Kasprzak 6 (0,2,1,0,3,-), Frederik Jakobsen 5 (0,1,2,1,0,1), Norbert Krakowiak 4 (1,0,1,1,1,d), Kacper Pludra 2 (1,0,0,1,0), Kacper Łobodziński 0 (0,0,-).

Najlepszy czas dnia - 63,16 s - uzyskał Leon Madsen w 7. wyścigu (rekord toru).

Sędzia: Piotr Lis (Lublin).

Widzów: ok. 8 tys.

Wyniki meczów 6. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:



Arged Malesa Ostrów - Motor Lublin 35:55



Pozostałe mecze kolejki:



22-05-2022:

Fogo Unia Leszno - For Nature Solutions Apator Toruń (16.30)

Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów (19.15)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte,

małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów):



1. Motor Lublin 6 6 0 0 311-229 12 +82

2. Fogo Unia Leszno 5 4 0 1 226-224 8 +2

3. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 6 3 0 3 274-230 6 +44

4. Moje Bermudy Stal Gorzów 5 3 0 2 236-214 6 +22

5. Betard Sparta Wrocław 5 2 0 3 236-214 4 +22

6. For Nature Solutions Apator Toruń 5 2 0 3 217-233 4 -16

7. ZooLeszcz GKM Grudziądz 6 2 0 4 245-295 4 -50

8. Arged Malesa Ostrów 6 0 0 6 199-305 0 -106



Mecze w następnej kolejce:



03-06-2022:

Moje Bermudy Stal Gorzów - Arged Malesa Ostrów (18.00)

For Nature Solutions Apator Toruń - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa (20.30)



05-06-2022:

ZooLeszcz GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno (16.30)

Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław (19.15)