Od początku spotkania nie brakowało walki na torze, a kapitalny wyścig rozegrali juniorzy. Najlepiej wystartował Bartłomiej Kowalski, ale szybko wyprzedzili go obydwaj gospodarze, z których na czoło wysforował się Wiktor Lampart, natomiast Mateusz Cierniak do końca toczył z juniorem z Wrocławia pasjonującą i ostatecznie wygraną rywalizację o drugie miejsce. Nie liczył się w tej stawce Michał Curzytek.

Emocjonujących momentów nie brakowało w wielu innych gonitwach, o czym może świadczyć fakt, iż to podwójne zwycięstwo młodzieżowców Motoru było jedynym rozstrzygnięciem aż do ósmego, bo pozostałych siedem kończyło się remisami.

Pierwszą wygraną 4:2 zespół aktualnego mistrza Polski odniósł w biegu dziewiątym (Tai Woffinden przed Dominikiem Kuberą, Danielem Bevley i Jarosławem Hampelem), dzięki czemu przewaga lublinian zmalała do dwóch punktów (28:26).

Dziesiąty wyścig znów był remisowy, a praktyczne rozstrzygnięcie spotkania nastąpiło w dwu następnych, wygranych po 5:1, dzięki czemu prowadzenie Motoru powiększyło się do dziesięciu punktów (41:31).

Do końca zawodów kibice emocjonowali się zwłaszcza pojedynkami liderów obydwu zespołów Mikkela Michelsena i Macieja Janowskiego. Trzykrotnie lepszym był kapitan gospodarzy, który wygrał wszystkie swoje biegi kompletując 18 punktów w sześciu startach.

Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 50:40

Motor Lublin: Mikkel Michelsen 18 (3,3,3,3,3,3), Jarosław Hampel 10 (3,2,2,0,2,1), Dominik Kubera 10 (3,1,2,2,u,2), Maksym Drabik 5 (w,0,1,1,3,0), Mateusz Cierniak 4 (2,0,2), Wiktor Lampart 3 (3,0,0)

Betard Sparta Wrocław: Maciej Janowski 17 (1,3,3,3,2,3,2), Tai Woffinden 9 (1,2,2,3,1,0), Daniel Bewley 8 (2,1,2,1,1,1), Gleb Czugunow 4 (2,0,1,0,1), Bartłomiej Kowalski 2 (1,1,0,0), Michał Curzytek 0 (0,0,-)

Najlepszy czas: 67,25 uzyskał Mikkel Michelsen w 6. wyścigu

Sędzia: Artur Kuśmierz (Częstochowa)

Widzów: 9 980

Wyniki meczów 7. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2022-06-03:



For Nature Solutions Apator Toruń - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 48:42

Moje Bermudy Stal Gorzów - Arged Malesa Ostrów 55:35



2022-06-05:



Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 50:40

ZooLeszcz GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno 50:40



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone,

punkty, różnica małych punktów)



1. Motor Lublin 7 7 0 0 361-269 14 +92

2. Fogo Unia Leszno 7 5 0 2 313-317 10 -4

3. Moje Bermudy Stal Gorzów 7 4 0 3 335-295 8 +40

4. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 7 3 0 4 316-278 6 +38

5. Betard Sparta Wrocław 7 3 0 4 322-308 6 +14

6. For Nature Solutions Apator Toruń 7 3 0 4 308-322 6 -14

7. ZooLeszcz GKM Grudziądz 7 3 0 4 295-335 6 -40

8. Arged Malesa Ostrów 7 0 0 7 234-360 0 -126



Mecze w następnej kolejce

2022-06-10:

Fogo Unia Leszno - ZooLeszcz GKM Grudziądz (18.00)

Arged Malesa Ostrów - Moje Bermudy Stal Gorzów (20.30)

2022-06-12:

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - For Nature Solutions Apator Toruń (16.30)

Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin (19.15)