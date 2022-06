Szczególnie, gdy rywale mają tak świetnie dysponowanego zawodnika, jak w piątek Patryk Dudek. Ten w końcu pokazał na Motoarenie, że ściągnięcie go przed sezonem do zespołu "Aniołów" było świetnym posunięciem. Przywiózł komplet 18 "oczek" w sześciu wyścigach. Dwanaście dołożył Robert Lambert, osiem Paweł Przedpełski, a siedem junior Krzysztof Lewandowski.

Torunianie przed własną publicznością byli wyraźnie lepsi i drugi raz w tym sezonie pokonali zespół zza miedzy. Derby rozstrzygnęły się w zasadzie po dziewięciu wyścigach, gdy gospodarze prowadzili 34:20. Potem tylko kontrolowali spotkanie i mogli sobie pozwolić na nieco słabszą postawę w biegach nominowanych.

Apator awansował na trzecie miejsce w tabeli, odnosząc piątą wygraną w dziesiątym meczu. GKM po dziesięciu kolejkach ma bilans 4:6 i zajmuje siódmą lokatę w ośmiozespołowej stawce.

For Nature Solutions Apator Toruń - ZooLeszcz GKM Grudziądz 56:34

Pierwszy mecz wygrał Apator 46:44 i zdobył punkt bonusowy

For Nature Solutions Apator Toruń: Patryk Dudek 18 (3,3,3,3,3,3), Robert Lambert 12 (2,2,3,3,2,0), Paweł Przedpełski 8 (0,2,1,1,1,2), Krzysztof Lewandowski 7 (3,1,3,0), Jack Holder 6 (2,0,3,1,0,-), Denis Zieliński 5 (2,3,0)

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Krzysztof Kasprzak 11 (3,2,2,2,d,2), Przemysław Pawlicki 10 (1,3,1,1,1,3), Frederik Jakobsen 9 (1,2,2,2,1,1), Emil Breum 2 (1,0,0,-,1), Kacper Pludra 1 (1,0,w,0), Norbert Krakowiak 1 (d,1), Wiktor Rafalski 0 (0,-,0)

Najlepszy czas dnia: 56,78 sekundy - Patryk Dudek w 3. wyścigu

Sędzia: Piotr Lis (Lublin)

Widzów: ok. 9 tys.

Wyniki meczów 10. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:



Arged Malesa Ostrów - Betard Sparta Wrocław 34:56



Pozostałe mecze kolejki

2022-06-26:

Fogo Unia Leszno - Motor Lublin (16.30)

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów (19.15)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte,

małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)



1. Motor Lublin 9 8 1 0 457-353 19 +104

2. Moje Bermudy Stal Gorzów 9 6 0 3 442-367 14 +75

3. For Nature Solutions Apator Toruń 10 5 0 5 457-443 12 +14

4. Fogo Unia Leszno 9 6 0 3 397-413 12 -16

5. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 9 4 0 5 408-366 10 +42

6. Betard Sparta Wrocław 10 4 1 5 461-439 10 +22

7. ZooLeszcz GKM Grudziądz 10 4 0 6 420-480 9 -60

8. Arged Malesa Ostrów 10 0 0 10 341-522 0 -181



Mecze w następnej kolejce

2022-07-01:

Moje Bermudy Stal Gorzów - ZooLeszcz GKM Grudziądz (18.00)

Betard Sparta Wrocław - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa (20.30)

2022-07-03:

Motor Lublin - For Nature Solutions Apator Toruń (16.30)

Arged Malesa Ostrów - Fogo Unia Leszno (19.15)



Autor: Tomasz Więcławski