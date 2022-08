GKM pokonał u siebie beniaminka z Ostrowa, który żegna się z PGE Ekstraligą. Gospodarze dali na koniec sezonu chociaż odrobinę radości swoim fanom, bo dla nich siódme miejsce w ligowej tabeli także nie jest niczym nadzwyczajnym. Jak co sezon liczono bowiem na przełamanie i włączenie się do walki o wyższe miejsca i jak co sezon... wyszło podobnie.

Piątkowy mecz rozstrzygnął się dopiero w biegach nominowanych. Przed nimi było 42:36 dla gospodarzy. W biegu 14. goście - Jakub Krawczyk i Chris Holder odnieśli jednak zwycięstwo 5:1 i dali swojemu zespołowi cień szans na dobry wynik. Jeden z liderów gości Olivier Berntzon zanotował jednak upadek w biegu 15. i został wykluczony z powtórki. GKM wygrał to starcie 4:2, a całe spotkanie 47:43. Najlepiej w barwach gospodarzy punktował Przemysław Pawlicki, który zgromadził 14 "oczek". Dla gości Holder, Berntzon i Krawczyk przywieźli po 12, ale skład beniaminka - jak w całym sezonie - był zbyt krótki, aby poważnie myśleć o rywalizacji z zespołami ekstraligi. Nie tak miało być! Fatalny występ Polaków w drużynowych mistrzostwach świata na żużlu Zobacz również GKM wygrał pięć z 14 spotkań w sezonie zasadniczym. Ostrowianie zanotowali komplet 14 porażek. ZooLeszcz GKM Grudziądz - Arged Malesa Ostrów 47:43

Pierwszy mecz wygrał GKM 55:35

Punkt bonusowy dla GKM-u

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Przemysław Pawlicki 14 (2,3,3,1,2,3), Frederik Jakobsen 12 (1,3,2,3,2,1), Krzysztof Kasprzak 9 (2,0,3,1,2,1), Norbert Krakowiak 7 (2,2,2,1,0), Kacper Pludra 4 (3,0,1,0), Kacper Łobodziński 1 (1,0,0)

Arged Malesa Ostrów: Chris Holder 12 (1,2,2,3,2,2), Oliver Berntzon 12 (3,3,2,3,1,w),Jakub Krawczyk 12 (w,3,3,0,3,3), Jakub Poczta 3 (2,1,0), Matias Nielsen 2 (1,0,1,0) Tomasz Gapiński 1 (0,1), Grzegorz Walasek 1 (0,1,0)

Najlepszy czas dnia: Oliver Berntzon 65,28 w 1. wyścigu.

Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński (Toruń). Wyniki meczów 14., ostatniej kolejki rundy zasadniczej i tabela ekstraligi żużlowej:

ZooLeszcz GKM Grudziądz - Arged Malesa Ostrów 47:43

Fogo Unia Leszno - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 40:50



Pozostałe mecze kolejki

2022-08-07:

For Nature Solutions Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław (16.30)

Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów (19.15)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte,

małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)



1. Motor Lublin 13 11 1 1 655-515 28 +140

2. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 14 9 0 5 674-550 24 +124

3. Moje Bermudy Stal Gorzów 13 8 0 5 626-543 20 +83

4. For Nature Solutions Apator Toruń 13 7 0 6 586-584 17 +2

5. Betard Sparta Wrocław 13 6 1 6 614-556 15 +58

6. Fogo Unia Leszno 14 7 0 7 624-636 15 -12

7. ZooLeszcz GKM Grudziądz 14 5 0 9 562-698 12 -136

8. Arged Malesa Ostrów 14 0 0 14 482-741 0 -259

