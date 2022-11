Kibice wypełniający po brzegi halę przylotów trzykrotnemu indywidualnemu mistrzowi świata zgotowali owację.

Jest to bardzo zauważalne przez zawodników w całej Polsce, że klub ma bardzo profesjonalne podejście do rozgrywek. Do tego kibice, co razem tworzy całokształt. Myślę, że pod koniec przyszłego sezonu będziemy równie szczęśliwi, co teraz - powiedział trzykrotny indywidualny mistrz świata, uzasadniając swoją decyzję o odejściu z macierzystej Stali Gorzów i transferze do klubu z Lublina.

Razem ze Zmarzlikiem awionetką z Warszawy przylecieli dwaj inni nowi żużlowcy Motoru - Australijczyk Jack Holder (ostatnio For Nature Solutions Apator Toruń) i Szwed Fredrik Lindgren (zielonaenergia.com Włókniarz Częstochowa). Potwierdziły się więc te ruchy kadrowe, o których wcześniej mówiło się w środowisku.

Z zespołu zdobywającego historyczne, pierwsze dla Lublina mistrzostwo kraju, najprawdopodobniej do Częstochowy odchodzą dotychczasowy kapitan, Duńczyk Mikkel Michelsen oraz Maksym Drabik.

Możliwe są jeszcze inne ruchy kadrowe w Motorze, ale podstawowy skład tworzą: Zmarzlik, Jarosław Hampel, Dominik Kubera, Lindgren, Holder i mistrz świata juniorów Mateusz Cierniak. Formalnie motorowcem pozostaje jeszcze Wiktor Lampart kończący wiek juniora, ale głośno mówi się o jego przejściu do Torunia.

