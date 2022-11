Bartosz Smektała, reprezentujący przez ostatnie dwa sezonu Włókniarza Częstochowa, wraca do Fogo Unii Leszno, z którą pięciokrotnie zdobywał drużynowe mistrzostwo Polski. To drugi nowy zawodnik oficjalnie ogłoszony przez klub z Wielkopolski. Unia wcześniej poinformowała o zakontraktowaniu Grzegorza Zengoty, który po kilkuletniej przerwie także wraca do leszczyńskiej drużyny.

24-letni Smektała to jeden z najbardziej utalentowanych wychowanków Unii Leszno w ostatnich latach. W ekstralidze zadebiutował w wieku 16 lat, a w swoim dorobku, oprócz pięciu tytułów mistrza kraju, ma trzy medale indywidualnych mistrzostw świata juniorów (złoty i dwa srebrne) oraz cztery złote krążki drużynowych MŚ. Reklama W 2020 roku postanowił opuścić macierzysty klub i w latach 2021-2022 startował we Włókniarzu Częstochowa, z którym w minionym sezonie sięgnął po brąz drużynowych MP. Michał Ignasiewicz