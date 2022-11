Chociaż wydawało się to formalnością, to jednak cały czas brakowało oficjalnej informacji, że kapitan Sparty pozostaje w zespole z Wrocławia na kolejny sezon. W czwartek wieczorem kibice ekipy ze stolicy Dolnego Śląska mogli odetchnąć z ulgą – popularny „Magic” podpisał nowy kontrakt.

Prezes WTS Andrzej Rusko powiedział, że nie wyobrażał sobie drużyny w nowym sezonie bez Janowskiego.

To nasz wychowanek, prawdziwy lider, wielka sportowa osobowość i wieloletni kapitan. Z „Magikiem” przeszliśmy naprawdę dużo. Było mnóstwo spektakularnych sukcesów, przytrafiały się też cięższe sportowe chwile. Ważne, że mamy ten sam cel i do niego będziemy wspólnie dążyć. Chcemy, aby Betard Sparta Wrocław po nieco słabszym sezonie, wróciła na szczyt – dodał.

Po pięciu latach, kiedy Sparta zdobywała medale mistrzostw Polski, w tym roku znalazła się poza podium, ale Janowski indywidualnie miał jeden z lepszych sezonów. W ekstralidze zdobył 210 punktów i 12 bonusów, co dało mu średnią biegową 2,19, ale przede wszystkim udało mu się zdobyć upragniony medal indywidualnych mistrzostw świata.

Dla Janowskiego będzie to 15. sezon w barwach Sparty. W zespole z Wrocławia jeździł w latach 2007-2011, później przeniósł się do Unii Tarnów, aby wrócić do klubu ze Stadionu Olimpijskiego w 2014 roku i pozostać tu do tej pory.

W Sparcie w przyszłym roku będą jeździć też m.in. Tai Woffinden, Daniel Bewley oraz junior Bartłomiej Kowalski, który równo miesiąc temu przedłużył umowę. Nie jest jeszcze potwierdzony transfer Piotra Pawlickiego, a poza tym prezes Rusko chce sprowadzić jeszcze młodzieżowca.