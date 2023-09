Przed rozpoczęciem sezonu wielu ekspertów typowało finał z udziałem drużyn z Lublina i Wrocławia, które zresztą okazały się zdecydowanie najlepsze w fazie zasadniczej.

Platinum Motor jest już niemal pewny awansu do finału, trudno sobie bowiem wyobrazić, że Bartosz Zmarzlik i koledzy roztrwonią ogromną przewagę z wyjazdowego spotkania (54:36) z Tauron Włókniarzem.

Ciekawiej natomiast powinno być we Wrocławiu. Teoretycznie Betard Sparta jest faworytem, zwłaszcza po remisie w Toruniu 45:45 z For Nature Solutions Apatorem, ale wrocławianie przystąpią do rewanżu osłabieni. Z powodu kontuzji nie wystąpi utytułowany Brytyjczyk Tai Woffinden, którego zastąpi jego rodak Charles Wright (debiut w ekstralidze).