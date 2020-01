Chcę podziękować wszystkim, którzy byli ze mną ramię w ramię, przez te wszystkie lata w mojej karierze sportowej, poczynając od dzieciństwa. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna ze swoich dokonań. Czas rozpocząć nowy etap w moim życiu - powiedziała Makarowa.

W Brazylii w meczu o złoto Makarowa i Jelena Wiesnina pokonały Szwajcarki Timeę Bacsinszky i Martine Hingis 6:4, 6:4.

W bogatej kolekcji, obok olimpijskiego złota wywalczonego w Rio de Janeiro ma cztery tytuły mistrzowskie w grze podwójnej w turniejach wielkoszlemowych.

Wygrała French Open w 2013 roku, US Open w następnym i Wimbledon w 2017. We wszystkich tych turniejach jej partnerką była Wiesnina. Triumfowała także w US Open w grze mieszanej w 2012 roku z Brazylijczykiem Bruno Suaresem.

Sukcesy odnosiła także w grze pojedynczej, zwyciężając w turniejach w Eastbourne, Pattayi i Waszyngtonie.

W 2008 roku grała w drużynie Rosji, która po pokonaniu w finale Hiszpanii wywalczyła Puchar Federacji, a rok później z Witalijem Djaczenką zwyciężyła w Letniej Uniwersjadzie w Belgradzie.