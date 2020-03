O pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce poinformował w środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze.

Na pewno to gorący temat. Jesteśmy na etapie monitorowania tego, co się dzieje, gdzie sportowcy przebywają, więc ściśle współpracujemy z departamentem sportu wyczynowego. Najważniejsze jest zdrowie naszych sportowców. Cały czas wszystkie władze, związki monitorują na bieżąco sytuację, z jaką mamy do czynienia - powiedziała Dmowska-Andrzejuk podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie.

W związku z chorobą, na którą na całym świecie zmarło dotychczas ok. trzech tysięcy osób, pojawiły się wątpliwości, czy polscy piłkarze będą mogli rozegrać w marcu zaplanowane spotkania towarzyskie. Biało-czerwoni mają zmierzyć się z Finlandią 27 marca we Wrocławiu i z Ukrainą cztery dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Póki co nie ma komunikatu, żeby były odwoływane. Na pewno będą się nad tym zastanawiały osoby, które są za to odpowiedzialne. Sama na te mecze się wybieram, na razie nic nie wskazuje, żebyśmy jakoś panikowali. Było wiadomo, że prędzej czy później u nas ten koronawirus się pojawi. Niemniej jednak wszystkie czynności, które są prowadzone, są po to, żeby zabezpieczyć zdrowie i sportowców, i kibiców - zapewniła minister sportu.

Wątpliwości dotyczą też zaplanowanych na przełom lipca i sierpnia igrzysk olimpijskich w Tokio. Nie jest wykluczone, że zostaną przełożone na późniejszy termin.

Póki co nie ma takiego zagrożenia. Igrzyska mają się odbyć w terminie. Jesteśmy w stałym kontakcie z Polskim Komitetem Olimpijskim, który jest w stałym kontakcie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Jeśli cokolwiek będzie komunikowane, oczywiście będziemy informować - uspokajała Dmowska-Andrzejuk.

Olimpiada w stolicy Japonii ma się rozpocząć 24 lipca i potrwać do 9 sierpnia. Inną ważne imprezą sportową w tym roku są piłkarskie mistrzostwa Europy, które mają się odbyć w terminie od 12 czerwca do 12 lipca w 12 krajach. Polska zakwalifikowała się do tego turnieju i zagra w grupie E m.in. z Hiszpanią i Szwecją. Mecze tej grupy rozgrywane będą w Dublinie i Bilbao.