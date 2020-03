Losowanie grup drugiej edycji Ligi Narodów odbyło się we wtorek w Amsterdamie. Późnym wieczorem ogłoszono terminarz.

Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2020 roku. Zwycięzcy grup najwyższej dywizji (A) awansują do turnieju finałowego - Final Four, zaplanowanego na 2-6 czerwca 2021.

Zespoły z ostatnich miejsc w swoich grupach Dywizji A spadną do Dywizji B.

Terminarz meczów Polaków w grupie 1 Dywizji A:

1. kolejka - 4 września

Holandia - Polska (godz. 20.45)

2. kolejka - 7 września

Bośnia i Hercegowina - Polska (20.45)

3. kolejka - 8 października

Polska - Włochy (20.45)

4. kolejka - 11 października

Polska - Bośnia i Hercegowina (20.45)

5. kolejka - 14 listopada

Włochy - Polska (20.45)

6. kolejka - 17 listopada

Polska - Holandia (20.45)