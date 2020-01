Kontrakt zawarto na kolejne dwa lata z automatyczną opcją przedłużenia o kolejne dwa. Umowa dotyczy też meczów finałowych Pucharu Polski.

Bardzo cieszy mnie, że mamy obiekt, którego mogą nam zazdrościć zagraniczne federacje. To nie jest jedyny nowoczesny stadion w kraju, ale trzeba mieć jakąś strategię – naszą jest, aby biało-czerwoni grali wszystkie mecze eliminacji ME i MŚ w tym miejscu. Pozostałe obiekty będziemy wykorzystywać do spotkań Ligi Narodów i towarzyskich – powiedział sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki.

Ważną kwestią od dłuższego czasu jest stan murawy na stołecznym stadionie. Szczególnie głośno zrobiło się o niej po meczu ostatniej kolejki eliminacji Euro 2020 ze Słowenią, w którym piłkarze obu drużyn często się przewracali. Aby temu zapobiec, murawę posypano wcześniej piaskiem, ale nie przyniosło to efektu.

Zabrakło tylko grabek i łopatki – komentował wówczas pomocnik biało-czerwonych Grzegorz Krychowiak.

Prezes PL.2012+ Włodzimierz Dola zapewnił, że spółka, jako organ odpowiedzialny za zapewnienie właściwego przygotowania obiektu dla PZPN, podjął już stosowne działania.

Kończymy przygotowywanie dokumentacji przetargowej. O wszystkich kwestiach związanych z murawą opowiemy na konferencji prasowej, która odbędzie się w przyszłym tygodniu – zapowiedział, nie chcąc zdradzać szczegółów.

Reprezentacja Polski rozegrała dotychczas na PGE Narodowym 27 spotkań. Odniosła 17 zwycięstw, ośmiokrotnie zremisowała i poniosła dwie porażki. Bilans bramkowy: 63-22. Biało-czerwoni są niepokonani na tym obiekcie od marca 2014 roku.

To jest nie tylko stadion piękny i nowoczesny, ale też szczęśliwy. To dom reprezentacji Polski - podsumował Sawicki.