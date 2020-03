Losowanie grup LN odbyło się w Amsterdamie, przy okazji kongresu UEFA.

W inauguracyjnej edycji 2018/19 Dywizja A (najwyższa) składała się z 12 drużyn. W fazie grupowej Polacy okazali się słabsi od późniejszych triumfatorów Portugalczyków oraz Włochów i mieli spaść do Dywizji B. UEFA powiększyła jednak Dywizję A do 16 drużyn i biało-czerwoni w niej pozostali.

We wtorek znów byli więc losowani wśród drużyn najwyższej dywizji - trafili ponownie na Włochów, a ich rywalami będą również Holendrzy i Bośniacy.

W Amsterdamie był obecny m.in. obchodzący tego dnia 64. urodziny prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Czy takie losowanie to dobry prezent na urodziny? Trudno powiedzieć. Mieliśmy w koszyku same mocne reprezentacje i obojętnie z kim byśmy nie zagrali, nie byłby to dobry prezent. Spójrzmy na skład innych grup. W drugiej Anglia zmierzy się z Belgią, Danią i Islandią. W trzeciej Portugalia zagra z Francją, Szwecją oraz Chorwacją. Skład grupy czwartej to z kolei Szwajcaria, Hiszpania, Ukraina i Niemcy. Naprawdę nie ma tu słabych drużyn. Mogę powiedzieć z kolei, że granie meczów z Włochami, Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną to zawsze jest wielka przyjemność - przyznał Boniek na oficjalnej stronie PZPN.

Jak jednak zaznaczył, mecze w LN to na razie odległa przyszłość.

Przed nami fantastyczna impreza, druga edycja Ligi Narodów. Jesienią zagramy sześć meczów ze znakomitymi rywalami. Te spotkania będą służyć temu, aby jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata. To jednak daleka przyszłość, my w perspektywie mamy Euro 2020. To teraz najważniejszy turniej dla reprezentacji Polski i musimy koncentrować się tylko na nim – podkreślił.

Faza grupowa LN zostanie rozegrana od września do listopada 2020 roku. Zwycięzcy grup najwyższej dywizji awansują do turnieju finałowego (Final Four), zaplanowanego na 2-6 czerwca 2021.