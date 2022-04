W piątek minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podczas konferencji prasowej w Otmuchowie (opolskie) ogłosił nowy program modernizacji boisk wybudowanych w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012". Jak podkreślił na wstępie swojej wypowiedzi, projekt budowy Orlików z perspektywy czasu okazał się dużym sukcesem i dobrym przykładem dobrej współpracy władzy państwowej z samorządami.

Reklama

Dzisiaj mamy już 2022 rok i po latach intensywnego użytkowania, postanowiliśmy ogłosić program modernizacji boisk, które powstały w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". To jest program, z którego będą mogły korzystać gminy będące zarządcami tychże obiektów. Będą mogły otrzymać dofinansowanie od 50 tysięcy na zupełnie drobne prace naprawcze aż do miliona złotych w przypadku, gdy to boisko będzie wymagało większego nakładu pracy. Remontowane będą nawierzchnie, piłkochwyty, ogrodzenia, punkty oświetlenia czy zaplecze sanitarne. W zależności od - ogólnie mówiąc - wskaźnika bogactwa, będzie można uzyskać od 33 procent poprzez 50, a w przypadku gmin najbiedniejszych do 70 procent dofinansowania - powiedział Bortniczuk.

Minister zaznaczył, że szczegóły programu będą ogłoszone w ciągu najbliższego miesiąca przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Według Bortniczuka, pieniądze na program mający obecnie charakter pilotażowy, pochodzić będą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na obecną chwilę przygotowano 30 mln złotych. W przypadku, gdy zainteresowanie programem będzie duże, minister zapowiedział zwiększenie puli środków w ramach projektu.