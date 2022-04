Jednostka samorządu - czy to rada miasta, czy prezydent - ma wolną wolę do podejmowania decyzji i dysponowania swoimi budżetami - powiedział szef resortu sportu odpowiadając na pytanie, czy samorządy lokalne powinny dofinansowywać kluby sportowe.

Do teatrów też wszyscy w Polsce dopłacamy. Dlaczego nagle mamy traktować, że sport inaczej. To jest bardzo podobna sprawa do funkcjonowania teatru. I tak jak dla klubu piłkarskiego należy wybudować stadion, tak dla teatru należy wybudować siedzibę. Tak jak dla klubu sportowego należy utworzyć drużynę, tak dla teatru należy zatrudnić aktorów i scenarzystów. Tak jak w teatrze odbywają się spektakle, które gromadzą ludzi, którzy akurat gustują w tego typu rozrywce, tak na stadionach odbywają się mecze, które gromadzą ludzi i zapewniają innego rodzaju rozrywkę - mówił minister Bortniczuk w Mikołajkach podczas Europejskiego Kongresu Samorządów.

Pytał, dlaczego nie ma takiej dyskusji na temat tego, jaka jest granica zaangażowania samorządów w kulturę i czy jest granica powyżej której teatrów, filharmonii czy opery nie należałoby wspierać. Dlaczego tylko sportu czy piłki nożnej taka dyskusja dotyczy - dodał.

Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeśli prezydent np. Wrocławia ma do dyspozycji wielki stadion, który musi co tydzień czy raz na dwa tygodnie zapełnić kibicami i zapewnić imprezę, która się tam będzie cyklicznie odbywać i wybrał tę drogę, by finansować zawodowy klub piłkarski, czy bezpośrednio z budżetu, czy z budżetu spółek gminnych i uzupełniać budżet rynkowo, i jeżeli akceptują to jego wyborcy, to dlaczego nie - podkreślił minister Bortniczuk.

Wskazał, że "jedyną granicą, jaką widzi to granica zdrowego rozsądku i interesu włodarza miasta".

Jak rozumiem, jeśli granicę tę przekroczy, to przegra następne wybory, bo przestanie mieć poparcie społeczne - podsumował szef resortu sportu i turystyki.