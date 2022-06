Celem PGE Junior jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności sportowej przez zapewnienie im możliwości regularnych zajęć i treningów ogólnorozwojowych z elementami wybranych dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna , piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, badminton czy boks. W konsekwencji sprzyja to wyszukiwaniu i wspieraniu rozwoju młodych talentów, zapewnieniu młodzikom i juniorom sprzyjających warunków, by mogli poprawiać swoje umiejętności sportowe, a w rezultacie zasilać drużyny seniorskie. Niejednokrotnie także wspierane przez PGE.