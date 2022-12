Ten ostatni miał już wyrazić zgodę na propozycję rodaka.

Reklama

37-letni Rooney, najlepszy strzelec Manchesteru United (253 bramki) w historii, jest fanem boksu i Fury’ego.

Rozmawiałem z Wayne'em i jest na to (wyzwanie - PAP) gotowy. Nie, to nie żart, to bardzo poważna sprawa. Zgodził się, by przyjechać na około cztery tygodnie i pomóc mi w przygotowaniach do walki Usykiem. Jest praworęczny, więc będzie musiał się "zmienić" w leworęcznego. Potrzębuję kogoś mniejszego, by przygotować się do walki z Usykiem - powiedział Fury w stacji ITV dodając, że był i jest kibicem Rooneya, który pochodzi z rodziny mającej pięściarskie tradycje.

Gdy na początku grudnia Fury pokonał w Londynie, na stadionie piłkarskiego klubu Tottenham Hotspur, Dereka Chisorę i zachował pas mistrzowski w wadze ciężkiej federacji WBC, Rooney wypowiadał się o nim w superlatywach. Walka zakończyła się w 10. rundzie decyzją sędziego.

Reklama

Myślę, że jest najlepszą wersją Fury'ego, jakiego widzieliśmy od dłuższego czasu. Nie sądzę, aby ktokolwiek go pokonał. Myślę, że jest absolutną legendą ze względu na to, co osiągnął w boksie - mówił Rooney w TalkSport.

Walka Fury’ego z Ukraińcem Usykiem, który ma mistrzowskie pasy kilku federacji, w tym WBO i IBF, byłaby pojedynkiem o miano najlepszego boksera wagi ciężkiej. Może do niej dojść na początku 2023 roku.