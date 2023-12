Nad TVP przechodzą prawdziwe gradowe burze. Do obrony umykających z rąk mediów ruszył prezes Kaczyński, TVP przerwała transmisje programów, co internauci wykpili już w setkach memów. Z poczuciem humoru do sprawy podszedł także nasz mistrz olimpijski w rzucie młotem Szymon Ziółkowski. Przy okazji wbił szpilę w Danutę Holecką.