Zbigniew Boniek wypowiedział się na temat zamieszania związanego ze zmianami w TVP. Były prezes PZPN twierdzi, że: "W demokracji kto dostanie mandat społeczeństwa do rządzenia, to ma prawo, z poszanowaniem prawa, układać wszystko po swojemu". Co więcej, Boniek wbił szpilę byłemu dyrektorowi TVP Sport.