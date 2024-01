Jabłoński prowadzącym serwisy informacyjne w TVP Info

Nową gwiazdą kanału informacyjnego Telewizji Polskiej jest Maciej Jabłoński, który przy Woronicza pracuje od 2006 roku. Związany był z redakcją sportową i na antenach TVP prowadził serwisy sportowe.

Wraz z początkiem nowego roku dziennikarz przeniósł się na stałe do TVP Info, gdzie został gospodarzem programów informacyjnych.

Jabłoński za nim trafił do TVP pracował w TVN.

Szpakowski wraca do TVP Sport

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu nowym szefem TVP Sport został były rzecznik prasowy PZPN i team manager piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.

W redakcji sportowej telewizji publicznej ponownie zatrudnienie znalazł Dariusz Szpakowski. Legendarny komentator wrócił na Woronicza w podwójnej roli.

Ma pełnić funkcję doradcy zarządu TVP do spraw sportu. To jednak nie koniec. Szpakowski wróci też do komentowania wydarzeń sportowych. Jest wielce prawdopodobne, że jego głos usłyszymy na antenie TVP podczas piłkarskie Euro 2024 i igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Koniec Patyry w telewizji publicznej

Natomiast na antenie TVP Sport nie zobaczymy już Rafała Patyry, który w Telewizji Polskiej przepracował 20 lat. Dziennikarz głównie był gospodarzem studia przy okazji ważnych wydarzeń sportowych. Był także prezenterem "Teleexpressu", prowadzącym program "Dzień dobry, Polsko!" oraz "Rodzinny ekspres".

Jego umowa z TVP wygasła z końcem 2023 roku i nie została przedłużona.