Emerytura olimpijska to potoczna nazwa świadczenia pieniężnego, które Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaca polskim medalistom igrzysk olimpijskich, a także medalistom igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych.

Adam Małysz powiększy swój majątek

"Orzeł z Wisły" to czterokrotny mistrz świata, medalista igrzyskach olimpijskich, triumfator Turnieju Czterech Skoczni i zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Choć Adam Małysz ma dopiero 46 lat i aktywnie działa jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, to pobiera też emeryturę olimpijską, której wysokość do końca 2023 roku wynosiła 3942,81 zł brutto. Od 1 stycznia 2024 świadczenie wzrosło do 4203,04 zł brutto.

Na konto mistrza wpływa też pensja z PZPN, która jak szacuje serwis sportowefakty.wp.pl, może wynosić rocznie 900 tys. zł. Nasz wybitny skoczek ma też głowę do interesów. Oprócz rodzinnego posiada też dom na wynajem w Wiśle, związany jest kontraktami reklamowymi i jak podliczył serwis Pomponik, w ciągu całej swojej kariery sportowej Adam Małysz mógł zarobić ponad 68 mln zł.

Reklama

- Miałem w życiu mnóstwo ofert inwestycji i gdybym w nie wchodził, może dzisiaj nie miałbym nic. Zawsze byłem jednak ostrożny. Nie trzymałem kasy w skarpecie, ale wolałem pewne interesy — mówił Małysz kilka lat temu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".