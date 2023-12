We wtorek, w późnych godzinach popołudniowych, poseł Konfederacji Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę proszkową i zgasił palącą się na korytarzu sejmowym chanukiję, czyli tradycyjny świecznik, symbol żydowskich świąt Chanuka. Został już ukarany przez marszałka Sejmu, internautów i wiele znanych osób. Nie przebierając w słowach, skandaliczne zachowanie ocenił także Adam Małysz, wybitny skoczek i prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Reklama

Adam Małysz o zachowaniu Grzegorza Brauna: Chuligaństwo!

W Sejmie we wtorek odbywała się uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki. Przerwał ją, gasząc świece sejmową gaśnicą Grzegorz Braun. Po zajściu poseł Konfederacji jakby nigdy nic wszedł na mównicę, ale do głosu dopuścił go wicemarszałek Bosak. Marszałek Hołownia wykluczył Brauna z dalszych obrad.

Do tych zdarzeń odniosło się już sporo znanych osób, m.in. Michał Piróg, tancerz i juror "Top Model", który ma żydowskie pochodzenie. Przegląd Sportowy portalu Onet.pl poprosił o komentarz Adama Małysza, który z kolei jest luteraninem. Nasz wybitny skoczek narciarski osobiście nie spotkał się z szykanami z powodu swojego wyznania, natomiast o postępku Brauna ma jednoznaczne zdanie.

Reklama

– To, moim zdaniem, było chuligaństwo. Jeszcze raz powtórzę: można w różny sposób odbierać religię, mieć poglądy religijne, polityczne czy jeszcze jakieś inne, ale szanujmy się! Na pewno nie popieram takich rzeczy. To jest wręcz niewiarygodne, że to się wydarzyło! – powiedział Adam Małysz.

Jaką karę dostał Grzegorz Braun?

Grzegorz Braun już zbiera owoce swego czynu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił we wtorek, że Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wtorkowych wydarzeń w Sejmie z udziałem Posła na Sejm RP – przekazał w środę PAP rzecznik prokuratury Szymon Banna.

Swoje oburzenie wyrazili w mediach społecznościowych znane osoby, m.in. aktor Jerzy Stuhr, dziennikarki Monika Olejnik i Beata Tadla, a także Kuba Wojewódzki. Sieć zalała fala memów, których niesławnym bohaterem został poseł Konfederacji Grzegorz Braun.