Program budowy obiektów sportowych nazywanych Orlikami ruszył w 2008 roku. W całym kraju zaczęły powstawać boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30 na 62 metry, na których można było grać w piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę. Obecnie jest ich w 2604.

Reklama

Wracają dobre czasy dla Orlików

Najnowszy program to edycja za rok 2023, w jej ramach zostaną zmodernizowane 293 orliki z kwotą dofinansowania w wysokości 75,18 miliona złotych. W kolejnej edycji, za rok 2024, liczba orlików objętych programem wzrośnie łącznie do 468.

Reklama

Orliki zaistniały w naszej świadomości 12 lat temu. To wtedy dokonał się, myślę że wręcz cywilizacyjny przełom w Polsce. Młodzież zyskała nowoczesne obiekty służące nie tylko do gry w piłkę nożną. Ci, którzy pamiętają jak wyglądała sytuacja przed rokiem 2012 wiedzą, że takich boisk w Polsce po prostu nie było. Chciałem poinformować, że dobre czasy dla Orlików wracają. Będziemy finansować ich modernizację, bo praktycznie każdy z nich jej wymaga – powiedział minister Nitras podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 129 w Krakowie.

Palcówka ta posiada Orilika, który – jako jedyny z 14 tego typu obiektów w stolicy Małopolski – zostanie w tym roku wyremontowany.

Nitras zapowiedział budowę nowych obiektów

Nitras zapowiedział także, że ministerstwo jest przygotowane, aby następnych edycjach programu dofinansować modernizację wszystkich Orlików Polsce.

Podjąłem także decyzję, aby nie różnicować Orlików. Poprzedni rząd zakładał, że dla większych miast, takich jak Kraków, finansował będzie remonty w 30 procentach, a w małych gminach w 50. Ja chciałbym, aby każdy Orlik był równy, dlatego wszystkie remonty będą ze strony ministerstwa będą wsparte kwotą 50 procent kosztów – wyjaśnił Nitras.

Reklama

Następna edycja programu modernizacji ma się różnić od obecnej, gdyż zakładać będzie nie tylko wymianę elementów koniecznych do właściwego funkcjonowania obiektu, czyli przede wszystkim nawierzchni. W nowym programie zostanie dodana możliwość rozbudowy. Jeśli pozwolą na to warunki terenowe, to obok Orlika może powstać kort tenisowy, skatepark, czy bieżnia lekkoatletyczna.

Minister zapewnił także, że w Polsce znowu będą budowane Orliki, taki program ma być ogłoszonym niebawem.

Chcemy, aby w najbliższych dwóch, trzech latach postało tysiąc nowych Orlików – zadeklarował.