Wspólny projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej ma zdiagnozować ogólną sprawność i kondycję najmłodszych. Minister Sławomir Nitras oraz Ministra Barbara Nowacka nagrali Wideo, podczas którego sami wykonują testy, by przekonać do nich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nowacka i Nitras muszą popracować na kondycją

Jak wypadli członkowie rządu Donalda Tuska? Oceniając fachowym okiem - przeciętnie, żeby nie powiedzieć słabo. Widać, że obojgu brakuje kondycji. Zarówno u Nowackiej, jak i u Nitrasa pojawiła się zadyszka. Tempo wykonywanych ćwiczeń też pozostawia wiele do życzenia. Nad dynamiką, gibkością oraz siłą minister i ministra też muszą popracować.

Testy działaniem systemowym

Testy pozwolą skuteczne modelować działania w zakresie walki z nadwagą i otyłością, wadami postawy oraz chorobami układu krążenia coraz bardziej obecnymi wśród dzieci i młodzieży.

Zbadamy podstawowe umiejętności uczniów takie jak siła, szybkość czy zwrotność. Pozwoli nam to stworzyć świadomą politykę państwa, która wpływa na to, jak sprawne jest polskie społeczeństwo. Testy przeprowadzane w szkołach to działanie systemowe, wpisane do podstawy programowej. Badania zostały dobrane tak, aby były bezpieczne dla dzieci i można je było wykonać w każdych warunkach. Apeluję do rodziców, nauczycieli - pomóżcie nam zbadać kondycję dzieci i młodzieży po to, żebyśmy mogli skutecznie, jako państwo, pomóc im być sprawnymi ruchowo ludźmi - powiedział Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras.