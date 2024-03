Później tego samego dnia zmierzyli się z duńską drużyną Heroic, z którą przegrali po wyrównanym spotkaniu 2:1, i spadli do dolnej tabeli, gdzie przegrane spotkanie oznacza pożegnanie się z turniejem. W spotkaniu decydującym o dalszym udziale w kwalifikacjach Ence trafiło na drużynę z Ukrainy, grającą pod nazwą B8. Mimo że zespół ten jest notowany znacznie niżej w rankingu – na 91. miejscu na dzień dzisiejszy (13.03.2024), gdy Ence zajmuje 9. miejsce – Polacy przegrali to spotkanie 2:1, odpadając tym samym z kwalifikacji.

Przygotowanie polskiego zespołu do majora w Danii

Tuż przed rozegraniem kwalifikacji, mimo że nie pokazali się ze swojej najlepszej strony, Ence udało się na bootcamp w Finlandii, co przyniosło widoczne efekty. Najprawdopodobniej skupiali się na trenowaniu zagrywek taktycznych na mapie de_nuke. Można tak przypuszczać, ponieważ w wszystkich spotkaniach pierwszym wyborem naszego zespołu była właśnie ta mapa. Poza tym wyniki na tej mapie były zadowalające, a gra zespołu – przyjemna dla oka.

Ence: Kim są i skąd ich popularność?

Ence jest obecne na scenie Counter-Strike'a już od 2013 roku i jest fińską firmą, która zawsze notowała niezłe wyniki, choć nigdy nie dominowała na światowej scenie CS-a. Zainteresowanie tą drużyną wynika z transferu, który zespół dokonał pod koniec zeszłego roku, w listopadzie, gdy do drużyny dołączył Lukas "gla1ve" Rossander. Pod przywództwem Duńczyka, Astralis wygrywało kolejno 3 majory, a on sam stał się żywą legendą tej gry. Transfer "Łukasza" do Ence wzbudził zainteresowanie wokół drużyny. Dodatkowo, 17.12.2023 r., do już będącego w zespole Pawła Dychy i nowo zakontraktowanego gla1va, dołączyła trójka Polaków: Krzysztof "Goofy" Górski, Kacper "Kylar" Walukiewicz, Aleksander "hades" Miskiewicz, a trenerem został Jakub "kuben" Gurczyński, tworząc zespół składający się prawie wyłącznie z Polaków.

Zawodnicy, zaledwie po niecałych dwóch miesiącach od zbudowania drużyny, mieli mierzyć się na turnieju w Katowicach. Mimo to, pokazali się ze świetnej strony, dochodząc do ćwierćfinału. Niedługo po tym zagrali w turnieju RMR, gdzie zagwarantowali sobie udział w majorze. Aktualnie Ence jest na 9. miejscu w rankingu światowym, dostarczając polskim kibicom ogromne emocje swoimi poczynaniami na turniejach.

Czym jest major?

Major to mistrzostwa świata w Counter-Strike'a, sponsorowane przez Valve (producenta gier, odpowiedzialnego za wydanie CS-a), z pulą nagród wynoszącą co najmniej 1,000,000 dolarów. Taki turniej rozgrywany jest raz lub dwa razy do roku i jest najważniejszym wydarzeniem w całym kalendarzu, czyniąc go świętem wśród fanów.