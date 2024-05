Liwne we wspomnianym wpisie odniósł się do hasła "Żydzi wracajcie do Polski", które wykrzykiwano w trakcie pro-palestyńskich protestów w Nowym Jorku i Malmo.

Niektórym antysemitom wydaje się tęsknić za przywódcą palestyńskim, Hadżdż Aminem Husseinim, nazistowskim kolaborantem, który również chciał, aby Żydzi udali się do Polski, a dokładniej do komór gazowych w Polsce. Antysemici = niebezpieczeństwo - napisał ambasador Izraela.

Słowa Liwne wywołały wielkie oburzenie. Jedną z osób, które skrytykowały izraelskiego dyplomatę jest właściciel Wisły Karków.

Osoby, które nie wykazują się odpowiednią precyzją w sformułowaniach, nie powinny nigdy zajmować się historią ani piastować poważnych stanowisk dyplomatycznych. Twoja nieznajomość historii Polski jest niewiarygodna - napisał Jarosław Królewski