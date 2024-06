– W tym roku po raz pierwszy jesteśmy jako Grupa InPost oficjalnym partnerem tego kultowego wyścigu kolarskiego, który jest także największym corocznym wydarzeniem sportowym na świecie. Partnerstwo Grupy InPost z Tour de France jest wyrazem naszego biznesowego podejścia do obecności na kolejnych europejskich rynkach. Francja, obok Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch, jest jednym z kluczowych rynków dla Grupy InPost. Nasza obecność na TdF pomoże zwiększyć świadomość francuskich oraz włoskich konsumentów i sprzedawców internetowych na temat najlepszych w swojej klasie rozwiązań w zakresie dostaw e-commerce. Kolarstwo promuje wartości takie jak ekologiczny transport, pasja do rywalizacji i oczywiście szybkość. W InPost są to wartości, które realizujemy każdego dnia – mówi Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost.

Tour de France ma ogromną historię. Wyścig po raz 26. rozpocznie się poza granicami Francji - w tym roku po raz pierwszy gospodarzem Grand Départ będą Włochy. Zawody rozpoczną się we Florencji, a na terytorium Italii w pełni rozegrane zostaną pierwsze trzy etapy. Z kolei metę wyścigu zawsze lokalizowano w Paryżu, czyli stolicy Francji, co stało się już niemal żelazną tradycją. W tym roku zawodnicy nie będą jednak finiszować na Polach Elizejskich, ale w malowniczej Nicei.

– Za każdym razem napawa mnie bardzo mocną dumą, jeżeli widzę na trasie Tour de France polskich kibiców czy polskie media, a w tym roku jeszcze bardziej będę dumny z tego powodu, że Grupa InPost jest partnerem wyścigu. Polska przyjeżdża na Tour de France i próbujemy tam pokazać siebie, jakie mamy wartości, co reprezentujemy i co potrafimy. Mnie daje to dużo pewności siebie, dużo dumy. Cieszę się, że polska marka InPost będzie tam i będzie chciała zaznaczyć swoją obecność – mówi Michał Kwiatkowski, polski kolarz, który ma w swoim dorobku dwa etapowe zwycięstwa w Wielkiej Pętli, w 2020 i 2023 roku.

Dla Grupy InPost, Francja jest jednym z najważniejszych rynków – obok Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. We Francji i krajach Beneluksu InPost działa pod marką Mondial Relay, będącą jednym z liderów w zakresie dostaw OOH (out-of-home) na tych rynkach.

Przy okazji Tour de France InPost będzie realizował kompleksową kampanię aktywacyjną w Polsce. W ramach oficjalnej współpracy z najpopularniejszą aplikacją sportową na świecie, Strava, marka organizuje niezwykłe wyzwanie dla miłośników jazdy na rowerze – Tour de InPost. Będzie ono rozdzielone na dwie grupy – dla zaawansowanych kolarzy, którzy będą musieli w określonym terminie, między 1 a 21 lipca, przejechać na rowerze minimum dziewięć razy po pięćdziesiąt kilometrów oraz dla mniej zaangażowanych miłośników jeżdżenia, którzy w tym samym czasie będą musieli dziewięciokrotnie pokonać trasę minimum dziesięciu kilometrów. W ten sposób InPost chce zachęcić Polaków do uprawiania kolarstwa, a przede wszystkim do ruchu i zdrowego trybu życia.

– Zależy nam, by marka InPost była kojarzona z najlepszymi aktywacjami marketingowym w świecie sportu. Dlatego nie tylko będziemy podejmować działania związane z budowaniem świadomości naszego sponsoringu Tour de France i docieraniem do fanów kolarstwa, ale również chcemy, by InPost pełnił ważną rolę społeczną. Naszymi działaniami chcemy zachęcić Polaków do uprawiania sportu i wyjścia na rower, niezależnie od poziomu zaawansowania i aktualnej formy. Dlatego zachęcam wszystkich do udziału we wspólnej zabawie Tour de InPost – mówi Izabela Karolczyk-Szafrańska, Chief Marketing & ESG Officer InPost Group.

Za udział w wyzwaniu InPost można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. wyjątkowe rowery InPost przygotowane w partnerstwie z marką Decathlon, a także udział w spotkaniach z najlepszym Polskim kolarzem, uczestnikiem tegorocznej edycji Tour de France, a w przeszłości zwycięzcą etapów w Wielkiej Pętli, Michałem Kwiatkowskim. Ponadto, w puli nagród jest wiele atrakcyjnych gadżetów kolarskich związanych z Tour de France.

Grupa InPost, której branding będzie obecny na ostatnich pięćdziesięciu kilometrach każdego etapu Tour de France, przygotowuje specjalną strefę dla kibiców podczas Grand Départ we Florencji oraz przed metą w Nicei. Już dwa dni przed startem wyścigu będzie można wziąć udział w wielu atrakcjach przy strefie InPost w pobliżu startu Wielkiej Pętli. Jedną z nich będzie element rywalizacji kolarskiej. Jej celem nie jest tylko zwycięstwo, uczestnicy wirtualnie ścigać się będą trasą tegorocznego Tour de France, a każde dziesięć przejechanych przez nich kilometrów na rowerze stacjonarnym równać się będzie jednemu zasadzonemu przez markę drzewu. Fani kolarstwa będą też mogli napisać wiadomość do swoich ulubionych kolarzy, a Grupa InPost dostarczy paczki z nimi do odpowiednich adresatów.

Transmisje z tegorocznej edycji Tour de France będzie można zobaczyć na żywo na kanale Eurosport.