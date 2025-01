Wróbel zmagała się z depresją i cukrzycą

Wróbel po zakończeniu sportowej kariery usunęła się w cień. Zniknęła z życia publicznego. Rzadko do mediów przedostawały się informacje, co się z nią dzieje.

Wiadomo było tylko tyle, że była sportsmenka zmaga się z problemami osobistymi. Niestety posłuszeństwa odmówiło też zdrowie. Wróbel walczyła z depresją i cukrzycą. W trudnych chwilach wsparli ją kibice, którzy przelali na jej konto 150 tysięcy zł na leczenie.

Dramatyczny wpis Wróbel

Niestety ze zdrowiem Wróbel znów nie jest dobrze, o czym 43-latka poinformowała na Facebooku.

Była sztangistka przekazała dramatyczne wiadomości przy okazji informacji o zbiórce pieniędzy na rzecz zwierząt.

Miałam nadzieję, że może jeśli znajomi, więcej osób porozsyła, jakoś to pójdzie, ale chyba zawiodłam się na sobie. 20 lat temu sprzedawałyby się jak świeże bułeczki, zwłaszcza na święta. Naprawdę nie ma czego oczekiwać. Szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że jak to pójdzie, że jakoś to pójdzie, taki kubeczek z autografem na pamiątkę, że pójdzie to w świat, ale chyba szczerze powinno się to stać 25 lat temu. Teraz to już wszystko idzie w zapomnienie. Nie robię tego tak dla siebie, jak dla moich kochanych futrzanych dzieci, gdzie może uda nam się w końcu wynająć normalny domek z ogrodzeniem, ogrodzone, może bez sąsiadów, żeby im nie przeszkadzały i nie szczekały - napisała Wróbel na Facebooku.

Na koniec swojego wpisu przekazała tragiczną wiadomość. Ja dla siebie już nic nie chcę, naprawdę nic. Odkąd straciłam wzrok, w zasadzie czuję się wykluczona ze społeczeństwa - zakończyła Wróbel.

Wróbel zapisała piękną kartę w historii polskiego sportu

Agata Wróbel pochodzi z Jeleśni. Karierę sportową rozpoczęła w 1996 roku w klubie Góral Żywiec od trójboju siłowego. Na swoim koncie ma wiele sukcesów w podnoszeniu ciężarów w kategorii +75 kg.

Wróbel pochwalić się może srebrnym i brązowym medalem olimpijskim. Była też mistrzynią świata, trzykrotną mistrzyni Europy i ośmiokrotną mistrzyni Polski (1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2010).

Nieoczekiwanie w 2006 roku, gdy dowiedziała się, że jest zakażona wirusem zapalenia wątroby typu C ogłosiła, że kończy karierę. Po trzech latach przerwy wróciła do ciężarów. Na mistrzostwach Europy w Mińsku zajęła 8. miejsce. W czerwcu 2010 roku zdobyła ósmy złoty medal mistrzostw Polski. Pod koniec 2010 roku ostatecznie przeszła na sportową emeryturę.