Polak po porażkach z Deontayem Wilderem i Adamem Kownackim odkuł się zwycięstwami nad Dominickiem Guinnem i Mariuszem Wachem, zaś Brytyjczyk przeplatał porażki z Agitem Kabayelem i Dillianem Whyte'em zwycięstwami nad Carlosem Takamem i Senadem Gashim.

- Będę na pewno kibicował Szpilce, ale to będzie ciężka walka. Chisora boksował z całą czołówką i dobrze się prezentował, a trudno powiedzieć, co może pokazać Szpilka. Teraz to dla mnie wielka niewiadoma. Gdyby Artur wygrał, byłaby to duża niespodzianka, ale nie liczę już na to, że Szpilka zrobi coś w boksie w wadze ciężkiej. Teraz trzeba liczyć na Kownackiego i Różańskiego, a Szpilka to już przeszłość - powiedział w rozmowie z x-news Kazimierz Szczerba, dwukrotny brązowy medalista olimpijski w boksie, były trener Artura Szpilki.