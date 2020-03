Miał dzięki temu uniknąć finałowej potyczki w mistrzostwach świata z reprezentantem Izraela Sagi Mukim. Mollaei odmówił powrotu do Iranu przed obawą o swoje bezpieczeństwo.

Zazwyczaj zmiana barw narodowych wiąże się z trzyletnia karencją. W tym wypadku nie była jednak konieczna, bo zawodnik został przez Niemcy uznany za uchodźcę.

To nie był pierwszy przypadek na imprezie wysokiej rangi, by sportowiec z krajów arabskich czy Iranu był nakłaniany do rezygnacji z walki z reprezentantem Izraela.

Na igrzyskach w Atenach w 2004 roku irański mistrz świata w judo Arash Mirasmaeili odmówił rywalizacji z Ehudem Vaksem i w glorii bohatera wrócił do ojczyzny. W 2016 roku w Rio de Janeiro egipski judoka został wykluczony z igrzysk po tym, jak odmówił podania ręki Izraelczykowi Orowi Sassonowi po zakończeniu pojedynku.

Igrzyska w Tokio zaplanowane są na przełom lipca i sierpnia.