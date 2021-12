Według Rynkowskiego, Wiktorzak został już poinformowany o podejrzeniu stosowania dopingu.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 19 listopada podczas mistrzostw Polski w Wałbrzychu. W próbce została wykryta substancja z grupy S2, czyli hormony substancji pokrewnych. Dokładna nazwa substancji to GHRP2, jest to stymulator hormonu wzrostu. Zawodnik został poinformowany o tym, że podejrzewa się go o naruszenie przepisów antydopingowych, teraz czekamy na informację, czy skorzysta z prawa do przeprowadzenia analizy próbki B – cytuje Rynkowskiego sport.tvp.pl.

Jak dodał szef POLADA, ta substancja jest traktowana jako twardy doping i zawodnikowi grozi kara czterech lat dyskwalifikacji.

24-letni Wiktorzak, zawodnik Skorpiona Szczecin, w Wałbrzychu wywalczył złoty medal MP. W październiku reprezentował Polskę w mistrzostwach świata w Belgradzie, gdzie jako jedyny z biało-czerwonych dotarł do ćwierćfinału i był o jedno zwycięstwo od strefy medalowej.