Piłkarz, który odmawia udziału w treningach, nie chce grać albo symuluje kontuzje, to dla mnie oznacza jedno - koniec historii, nie ma o czym mówić. Reprezentacja to świętość. Ona nie należy do poszczególnych piłkarzy, ale do całego narodu - podkreślił Halilhodzic w wywiadzie dla chorwackiej telewizji Nova TV.

Ziyech i Mazraoui nie zagrali w marcu w decydujących meczach eliminacji mistrzostw świata z Demokratyczną Republiką Konga (1:1 na wyjeździe, 4:1 u siebie).

Mimo awansu do mundialu Halilhodzic był jednak krytykowany za decyzje taktyczne i personalne, a w mediach pojawiły się spekulacje o jego dymisji.

Zapytany o swoją przyszłość z drużyną "Lwów Atlasu", bośniacko-francuski trener odpowiedział: Zobaczymy. Jeśli oni nie są ze mnie zadowoleni, to trzeba będzie się rozstać, nie pierwszy raz w mojej karierze.

Halilhodzic wywalczył awans do mistrzostw świata z reprezentacjami Wybrzeża Kości Słoniowej w 2010 roku i Japonii w 2018, ale dwukrotnie tuż przed rozpoczęciem mundialu był odwoływany ze stanowiska.

W mistrzostwach świata w Katarze (21 listopada - 18 grudnia) Maroko wystąpi w grupie F z Belgią, Chorwacją i Kanadą.