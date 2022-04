Piłkarz reprezentacji Francji i Manchesteru United Paul Pogba z powodu kontuzji łydki prawdopodobnie nie zagra do końca sezonu. To z kolei może oznaczać, że nie wystąpi już więcej w barwach klubu z Old Trafford, ponieważ wygasa jego kontrakt i raczej nie będzie przedłużony.

Słynny francuski piłkarz został trafiony w łydkę podczas wtorkowego meczu z Liverpoolem, przegranego przez MU aż 0:4. Musiał opuścić boisko już w 10. minucie. Reklama Koniec spekulacji. Erik ten Hag obejmie Manchester United Zobacz również Jest bardzo mało prawdopodobne, żeby zagrał jeszcze w tym sezonie - powiedział o Pogbie trener Manchesteru United Ralph Rangnick. Lekarz powiedział, że będzie potrzebował co najmniej czterech tygodni, aby wyzdrowieć, a ostatni mecz jest pod koniec maja - dodał szkoleniowiec. Nie spełniał pokładanych w nim nadziei Reklama Z końcem obecnego sezonu wygasa umowa Pogby z Manchesterem United i wszystko wskazuje na to, że piłkarz odejdzie z klubu. 29-letni pomocnik przeniósł się na Old Trafford w 2016 roku z Juventusu za kwotę 105 milionów euro, co było wówczas rekordem (w przeszłości grał już krótko w MU). Manchester United i Arsenal chcą odzyskać dawny blask Zobacz również W barwach drużyny z Manchesteru wywalczył wprawdzie Puchar Ligi Angielskiej oraz triumf w Lidze Europy (oba w sezonie 2016/17), ale ogólnie nie spełniał pokładanych w nim nadziei, spisywał się słabiej niż w reprezentacji Francji. Niedawno został nawet wygwizdany przez kibiców "Czerwonych Diabłów". Cezary Faber Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję