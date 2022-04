Według anonimowych źródeł, do których dotarło CNN, Williams i Hamilton mieli dołączyć do konsorcjum byłego prezesa British Airways Martina Broughtona. Współpracuje on m.in. ze słynnym biegaczem, a obecnie szefem światowej federacji lekkiej atletyki Sebastianem Coe oraz Joshem Harrisem i Davidem Blitzerem, którzy są właścicielami sportowych klubów w USA, w tym drużyny koszykarzy NBA Philadelphia 76ers.

Reklama

Według brytyjskich mediów, wstępne zainteresowanie zakupem sześciokrotnego mistrza Anglii i dwukrotnego triumfatora Ligi Mistrzów, którego właścicielem był rosyjski oligarcha Roman Abramowicz, wyrażało ponad 20 osób lub grup, jednak oferty złożyła znacznie mniejsza liczba i tak naprawdę liczą się cztery konsorcja, w tym Broughtona.

Chelsea została wystawiona na sprzedaż przez Abramowicza 2 marca. Rosyjski oligarcha został objęty sankcjami gospodarczymi w Wielkiej Brytanii, co jest konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę.

Abramowicz kupił klub w 2003 r. i wówczas rozpoczął się najlepszy okres w historii - Chelsea, która pięć razy zdobyła mistrzostwo Anglii (w sumie ma sześć, bo pierwsze wywalczyła w 1955 r.), pięć razy Puchar Anglii, trzy razy Puchar Ligi Angielskiej. Ponadto dwa razy wygrała Ligę Mistrzów (2012 i 2021), dwa razy Ligę Europy (2013 i 2019) oraz Klubowe Mistrzostwa Świata (2021).