Niestety musimy opóźnić rozpoczęcie naszych przedsezonowych testów w Barcelonie do wtorku rano. Mieliśmy niezwykle intensywną zimę w Grove przygotowując FW42 do sezonu i mimo najlepszych starań potrzebujemy więcej czasu, abyśmy byli gotowi do jazdy – wyjaśniła zastępczyni szefa stajni Claire Williams.

Naszym absolutnym priorytetem jest zapewnienie, że samochód, który zabieramy na tor, jest jak najlepiej przygotowany i czasami trwa to dłużej, niż tego by się chciało. To oczywiście nie jest idealna sytuacja, ale z drugiej strony to nie koniec świata. Oczywiście będziemy pracowali jak najmocniej, aby odzyskać stracony czas, ale nadal zostaje nam siedem dni testów i zmaksymalizujemy ten okres, aby przygotować się do pierwszego wyścigu – dodała.